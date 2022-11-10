Москва, , 08:10 — REGNUM Волатильность на валютном рынке остается низкой. Пары доллар/рубль и евро/рубль торгуются в ограниченных диапазонах. Об этом 10 ноября заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Деньги (сс) CWitte

«Ценовые колебания небольшие. Рублевые пары выросли на фоне общего укрепления доллара США на глобальном валютном рынке Форекс и снижения нефтяных котировок.

Рубль 9 ноября незначительно ослабился против иностранных валют. Пара доллар/рубль повысилась на 0,52%, до 61,31 руб., евро/рубль — на 0,69%, до 61,37 руб., юань/рубль — на 0,98%, до 8,45 руб.

Доллар подорожал после выборов в Конгресс США, а также в ожидании публикации отчета по потребительским ценам в Штатах в октябре. В палату представителей США пока побеждают республиканцы.

Исход борьбы за Сенат пока неясен. В штате Джорджия 6 декабря состоится второй тур выборов в Сенат. Соответственно, окончательные результаты парламентских выборов станут известны в декабре.

Падение цен на нефть усилилось после публикации данных министерства энергетики США, показавших более существенный, чем ожидалось, рост запасов нефти в стране. Коммерческие запасы в стране за неделю, завершившуюся 4 ноября, выросли на 3,9 млн баррелей, до 440,8 млн баррелей.

Сегодня, 10 ноября, на торгах в Азии баррель Brent стоит $92,69. На утренней сессии рубль немного подешевел к доллару и укрепился к евро.

Факторы для резких ценовых колебаний отсутствуют. В центре внимания трейдеров американская статистика. По паре доллар/рубль ожидается рост до зоны 61,90–62,00 руб./доллар», — считает эксперт.

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