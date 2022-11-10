Вашингтон, , 05:46 — REGNUM США не будут передавать киевскому режиму свои беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle, чтобы «не допустить эскалации конфликта» на территории бывш. УССР, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Оружие США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Журналисты также уточнили, что представитель компании General Atomics, которая разрабатывает эти беспилотники, подтвердил информацию о таком решении. Ранее просьбы о соответствующих поставках поступали со стороны Киева и группы конгрессменов из Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября заместитель главы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США создаст в Германии новую группу помощи киевскому режиму, которая займется контролем поставок вооружений Киеву.

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