Вашингтон, 5 ноября, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Новая группа помощи Киеву, занимающаюся контролем поставок вооружений боевикам ВСУ в долгосрочной перспективе, будет создана в Германии Соединёнными Штатами. Об этом 4 ноября сообщила на пресс-конференции заместитель главы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх.

Югасов Владимир ИА REGNUM Пентагон

«Сегодня я рада объявить, что министерство обороны создаст Группу помощи [Киеву], которую мы назовем SAGU. Она будет представлять собой специальный штабной компонент в Висбадене, Германия, под руководством Европейского командования вооруженных сил США и будет служить координации наших усилий», — сказала она.

При этом Сингх пояснила, что создаваемая группа позволит Вашингтону продолжать оказание помощи киевскому режиму «в долгосрочной перспективе».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы (ВС) России продвигаются в направлении Майорска и Первомайского.