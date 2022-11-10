Вашингтон, 10 ноября, 2022, 05:46 — ИА Регнум. США не будут передавать киевскому режиму свои беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle, чтобы «не допустить эскалации конфликта» на территории бывш. УССР, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Иван Шилов ИА REGNUM Киевский террористичекий режим

Журналисты также уточнили, что представитель компании General Atomics, которая разрабатывает эти беспилотники, подтвердил информацию о таком решении. Ранее просьбы о соответствующих поставках поступали со стороны Киева и группы конгрессменов из Соединенных Штатов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября заместитель главы пресс-службы Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США создадут в Германии новую группу помощи киевскому режиму, которая займется контролем поставок вооружений Киеву.

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