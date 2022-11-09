Москва, 9 ноября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. Сегодня, 9 ноября, по состоянию на 14:00 мск январский фьючерс на нефть марки Brent в моменте снижается на 0,53%, до $94,85 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

«8 ноября преодолеть психологический уровень в $100 за баррель без мощного инфоповода котировкам не удалось, от него началось их снижение.

Дополнительные риски падения спроса в Китае на фоне политики нулевой терпимости к заболеваемости COVID-19 также оказывают давление на котировки черного золота в долгосрочной перспективе.

Вечером 8 ноября вышел краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от Управления по энергетической информации США (EIA), в котором был понижен прогноз спроса на энергоносители в США в 2023 году на фоне падения ВВП.

Это оказало краткосрочное давление на стоимость нефти и может привести к ее снижению вплоть до публикации данных по запасам сырой нефти в США сегодня в 18:30 по мск.

Ожидается рост запасов, что должно привести к дальнейшему снижению котировок черного золота, однако эти данные очень часто расходятся с консенсус-прогнозами аналитиков», — пояснил эксперт.

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