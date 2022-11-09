Москва, , 13:48 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, по состоянию на 12:45 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,23%, до $95,14 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Добыча нефти

«В последние дни нефть существенно подорожала, но сопротивление рубежа $100 нефтебыкам преодолеть не удалось и котировки покатались вниз.

Сегодня в первой половине дня цена опускалась даже ниже $95 за баррель. Этому, в частности, способствовало то, что запасы нефти в США за прошедшую неделю, опубликованные 8 ноября Американским институтом нефти, показали существенно больший, чем ожидалось, рост.

Если сегодняшняя информация от минэнерго США подтвердит снижение, нефть может испытать новую просадку, тем более, что Китай продолжает проводить политику нулевой толерансности к коронавирусу, периодически закрывая на локдаун новые районы, что снижает спрос на нефть.

В то же время попытки ЕС и ряда других стран ограничить уровень цен на российскую нефть приведут к снижению предложения, также как и планы ОПЕК+ по сокращению добычи. Так что ожидать снижения котировок нефти ниже $90 за баррель оснований нет», — считает эксперт.

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