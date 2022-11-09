Москва, 9 ноября, 2022, 16:11 — ИА Регнум. Сегодня, 9 ноября, по состоянию на 15:54 мск стоимость доллара на Московской бирже растет на 0,08% (16 копеек), до 61,14 рубля. Евро дорожает на 0,30% (на 45 копеек), до 61,40 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

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«Российский рубль чувствует себя стабильно уже более трех недель подряд. 10 ноября на стоимость доллара влияние могут оказать данные по инфляции в США за октябрь.

Сейчас ожидается ее замедление до 8,0% годовых после 8,2% месяцем ранее. Если прогнозы аналитиков окажутся неверны и снижения темпов инфляции не произойдет, американский доллар перейдет к росту против большинства мировых валют на фоне ожидания продолжения «ястребиной» политики ФРС США.

А сегодня вечером выйдут данные по инфляции в России за октябрь, от которой ожидается замедление на 0,1% в годовом выражении, до 13,6% и дефляция на 0,1% за октябрь в месячном выражении.

Если инфляция не замедлиться, то стоимость рубля на этом фоне начнет снижаться, так как инфляция это и есть обесценивание национальной валюты, а повышения ключевой ставки российским ЦБ РФ пока не ожидается», — полагает эксперт.

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