Москва, , 14:06 — REGNUM Сегодня, 9 ноября, по состоянию на 12:30 мск по доллар на Московской бирже растет на 0,14%, до 61,07 рубля. Евро прибавляет 0,47%, подрастая до 61,23 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Евро (сс) Huhu Uet

«После того, как ФРС в очередной повысила учетную ставку, рынок ожидает, что в дальнейшем монетарная политика американского регулятора будет ужесточаться более сдержанными темпами, в то время как от Евроцентробанка инвесторы ожидают сохранения высокого темпа повышения ставок.

Эти ожидания, в частности, отражают доходности американских и немецких облигаций. Последние начали рост, в то время как доходность по трежерис снижается. Впрочем, в четверг будут опубликованы данные по промышленной инфляции в США.

Если окажется, что её не удалось существенно замедлить, курс американской валюты получит поддержку ожиданий нового резкого повышения ставок.

Кроме того, победа республиканцев на промежуточных выборах в США может позволить им блокировать значительную часть бюджетных расходов и ограничить новые заимствования, что должно позитивно сказаться на курсе доллара.

Рубль же вскоре получит поддержку нового налогового периода, так что серьезной просадки не ожидается, — считает эксперт.

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