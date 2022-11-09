Москва, , 08:07 — REGNUM Российская валюта 8 ноября сохранила боковое движение в ценовом диапазоне 60,60–61,25 руб./доллар, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубли xspline

Высокие цены на нефть и ослабление доллара на Форекс поддерживали рубль в течение дня. По итогам дня рубль практически не изменился к доллару и евро.

Пара доллар/рубль снизилась на 0,01%, до 60,99 руб., тогда как евро/рубль повысилась на 0,05%, до 60,95 руб. Против юаня рубль подорожал на 0,53%, до 8,37 руб.

На американской сессии ценам на нефть не удалось продолжить восходящее движение. Здесь, скорее всего, покупатели решили прикрыть длинные позиции в ожидании результатов парламентских выборов в США.

Также нефтяной рынок оказался под давлением из-за неопределенности по поводу коронавирусной политики Китая. Непонятно, власти будут ослаблять ограничения или продолжат соблюдать политику «нулевого ковида».

Сегодня, 9 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $95,25 за баррель. В центре внимания участников рынка результаты промежуточных парламентских выборов и отчет по инфляции за октябрь (четверг).

Республиканцы опережают демократов на промежуточных выборах в США. Им прогнозируют контроль за обеими палатами конгресса США.

По потребительским ценам ожидается замедление до 8% с 8,2% месяцем ранее. Инвесторам интересны данные по инфляции для того, чтобы понять и спрогнозировать будущие действия ФРС на заседании 14 декабря.

Рубль спокойно реагирует на внешние факторы, поэтому пара доллар/рубль сохранит боковое движение в ограниченном диапазоне.

На сегодня для нее актуальный диапазон — 60,70–62,25 руб. Учитывая, что нефть подешевела до $94,95 с $97,90, то на дневной сессии можно ожидать повышения пары до 61,70 руб./доллар.

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