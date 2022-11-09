Москва, 9 ноября 2022, 13:19 — REGNUM Администрация президента России сообщит, когда будут определены даты послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию и прямая линия. Об этом 9 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, это будет зависеть от рабочего графика президента России.
«Будем вас информировать. Смотрим, подстраиваемся под график президента. Он весьма динамичный, поскольку ситуация динамичная», — подчеркнул Песков.
Он пообещал рассказать журналистам о сроках «как только мы определимся».
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в 2022 году формат проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Он пояснил, что пока неизвестно, будут ли гости в студии и прямые включения из российских городов. При этом Песков заверил, что прямая линия с Путиным в 2022 году обязательно состоится.
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