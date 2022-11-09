Москва, , 13:19 — REGNUM Администрация президента России сообщит, когда будут определены даты послания российского лидера Владимира Путина Федеральному собранию и прямая линия. Об этом 9 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Прямая линия с Владимиром Путиным. Kremlin.ru

По словам официального представителя Кремля, это будет зависеть от рабочего графика президента России.

«Будем вас информировать. Смотрим, подстраиваемся под график президента. Он весьма динамичный, поскольку ситуация динамичная», — подчеркнул Песков.

Он пообещал рассказать журналистам о сроках «как только мы определимся».

Читайте также: Даты прямой линии и послания Путина Федеральному собранию пока неизвестны

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в 2022 году формат проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным будет зависеть от ситуации с коронавирусом. Он пояснил, что пока неизвестно, будут ли гости в студии и прямые включения из российских городов. При этом Песков заверил, что прямая линия с Путиным в 2022 году обязательно состоится.

Ранее по теме: Путин может сразу провести и прямую линию, и пресс-конференцию — Песков