Москва, , 18:38 — REGNUM Вопрос с датой проведения прямой линии с президентом России Владимиром Путиным остаётся открытым. Возможно, она пройдёт в конце года, сообщил 4 августа журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он пояснил, что Прямая линия обязательно будет, однако в этом месяце — точно нет. Остаётся осень или зима, отметил Песков, добавив, что не исключено, что прямая линия пройдёт после так называемой большой пресс-конференции:

«Может быть и объединим, но пока окончательные решения не приняты».

Напомним, Прямая линия с Владимиром Путиным традиционно проводится каждый год. Она очень популярна, поскольку президенту может задать вопрос любой житель страны.

Впервые она состоялась 24 декабря 2001 г., а в предыдущий раз проходила 30 июня 2021 г. Большую пресс-конференцию президент проводит обычно в конце каждого года.

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