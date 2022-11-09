Джакарта, , 08:56 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин считает, что на глобальном уровне не было достигнуто существенного прогресса в усилиях по предотвращению изменения климата, сообщает CNN Indonesia.

Конференция по климату COP26 Unfccc.int

«Спустя год после саммита COP26 в Глазго существенного глобального прогресса не было. По этой причине COP27 должна использоваться не только для продвижения амбиций. В том числе оказание поддержки развитых стран развивающимся странам», — говорится в заявлении Маруфа Амина.

Маруф Амин заявил, что реализация соглашения должна осуществляться в соответствии с возможностями и передовым опытом каждой страны, потому что у каждой страны разный потенциал.

Вице-президент объяснил различные конкретные шаги, предпринятые Индонезией в целях сокращения выбросов. Такие, как инвестиции в энергетический переход, финансирование мер по борьбе с изменением климата и повышение целевых показателей по сокращению выбросов.

В качестве председателя G20 Индонезия продолжает настаивать на экологичном восстановлении, решительных и всеобъемлющих действиях в области изменения климата. В дальнейшем, в рамках председательства в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2023 году, Индонезия продолжит уделять внимание усилению мер по борьбе с изменением климата.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия призывает все страны предпринять более решительные действия и сотрудничать в осуществлении различных мер по борьбе с изменением климата путем повышения амбициозности климатических целей.

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