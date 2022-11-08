Джакарта, , 14:16 — REGNUM Индонезия призывает все страны предпринять более решительные действия и сотрудничать в осуществлении различных мер по борьбе с изменением климата путем повышения амбициозности климатических целей, сообщает Antara.

Индонезия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы приглашаем все страны работать сообща, чтобы спасти Землю», — заявила министр окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии Сити Нурбайя на открытии павильона Индонезии в рамках COP27 в Египте.

Индонезия увеличила свой целевой показатель по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году с 29% до 31,8% собственными усилиями или с 41% до 43,2% при международной поддержке.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральное статистическое агентство Индонезии (BPS) отметило, что восстановление экономики на Бали продолжается.

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