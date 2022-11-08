Москва, 8 ноября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. Сегодня, 8 ноября, по состоянию на 14:00 по мск декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в моменте снижается на 1,07%, до $96,88 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«7 ноября котировки нефти марки Brent практически дошли до психологического уровня в $100 за баррель.

Этот барьер с первого подхода котировкам всегда сложно преодолеть без какого-либо мощного инфоповода, поэтому сегодня они просто корректируются от области важного сопротивления.

На текущей неделе можно ожидать увеличения волатильности черного золота на фоне проведения выборов в Сенат США и публикации данных по инфляции.

А в долгосрочной перспективе у нефти остается ограничение в $90 за баррель, данную стоимость будут защищать представители ОПЕК+, снижая объемы добычи при необходимости.

В начале ноября ОПЕК представила ежегодный долгосрочный прогноз, из которого следует, что спрос к 2027 году вырастет до 107 млн б/с, что на 10 млн б/с выше, чем в 2021 году.

Долгосрочные ожидания увеличения спроса будут придавать импульс к росту котировок в долгосрочной перспективе. Скорее всего, торги сегодня пройдут в диапазоне $96,00-99,50 за баррель Brent», — полагает эксперт.

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