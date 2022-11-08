Москва, 8 ноября 2022, 08:57 — REGNUM По итогам дня 7 ноября нефть марки Brent подешевела на 0,52%, до $97,99 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Нефть
Нефть
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Цена отступила от максимума на фоне опровержения слухов об отказе Китая от политики «нулевой терпимости» к COVID-19.

Тем не менее, если страна пойдет на ослабление ограничительных мер в будущем, то цена устремится вверх к уровню $105 за баррель.

Цель актуальна до конца недели. Дополнительную поддержку нефтяному рынку оказывает ослабления доллара, который начал сдавать позиции по всему рынку после публикации отчета по рынку труда в США в октябре.

Сегодня, 8 ноября, участники рынка ожидают выхода данных по потребительской инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшие действия Федеральной резервной системы.

Экономисты ожидают замедления инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%. Ее замедление положительно скажется на нефтяном рынке.

На сегодняшний день диапазон для движения цен на нефть сохранится в пределах $97-99 за баррель.

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