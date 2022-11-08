Джакарта, 8 ноября, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Индонезии зафиксировало, что число выявленных случаев атипичного острого заболевания почек в стране увеличилось до 324, сообщает CNN Indonesia.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Представитель министерства здравоохранения Мохаммад Сяхрил заявил, что уровень смертности достиг 60%. Наиболее многочисленную возрастную группу пациентов составляют младенцы в возрасте до пяти лет.

«В настоящее время 27 человек все еще находятся в больницах по всей Индонезии, 195 человек умерли, а 102 человека выздоровели», — заявил Мохаммад Сяхрил на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что 16 глав государств подтвердили, что они примут участие в саммите G20 на Бали.

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