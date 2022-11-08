Джакарта, 8 ноября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что 16 глав государств подтвердили, что они примут участие в саммите G20 на Бали, сообщает CNN Indonesia.

g20.org Саммит G20 в Индонезии

«Мы все еще ждем прибытия еще одного или двух глав государств. Но, я вижу, все крупные главы государств уже присутствуют», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан во время пресс-конференции на Бали.

Главы государств Соединенных Штатов и Китая подтвердили, что они будут присутствовать на саммите G20. Однако индонезийский министр-координатор не смог подтвердить, будет ли глава российского государства Владимир Путин присутствовать на саммите G20 на Бали.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо отправился на остров Бали за неделю до саммита «Большой двадцатки» (G20).