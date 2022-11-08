Киев, 8 ноября, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Киев готов пойти на переговоры с Россией, но у киевского режима есть ряд условий. Об этом заявил Владимир Зеленский.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

По словам главы киевского режима, их как минимум пять.

«Ещё раз: восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН, возмещение всех убытков, нанесённых войной, наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится. Это абсолютно понятные условия», — указал в обращении в телеграм-канале Зеленский.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией. По данным Washington Post, требования Вашингтона в общем-то не направлены на то, чтобы Киев сел за стол переговоров. Скорее, это попытка сохранить моральное достоинство в глазах международных сторонников б. УССР.

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Напомним, ранее советник главы офиса главы киевского режима Михаил Подоляк подчеркнул, что Киев никогда не отказывался от переговоров с Россией. По его словам, позиция страны известна и открыта: сначала Россия выводит войска с территории б. УССР, «потом всё остальное».

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