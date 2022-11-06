Вашингтон, , 02:09 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает Владимира Зеленского продемонстрировать открытость к переговорам с Россией.

Вашингтон. США (сс) Rebecca Roth. NASA

По данным Washington Post, требования США в общем-то не направлены на то, чтобы Киев сел за стол переговоров.

Скорее, это попытка сохранить моральное достоинство в глазах международных сторонников б. УССР.

Журналисты предполагают, что Вашингтон пытается обеспечить киевскому режиму поддержку со стороны ряда других государств.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что новая группа помощи Киеву, занимающаяся контролем поставок вооружений боевикам ВСУ в долгосрочной перспективе, будет создана в Германии Соединенными Штатами.