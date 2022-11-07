Киев, , 19:42 — REGNUM Киев никогда не отказывался от переговоров с Россией, написал 7 ноября в Twitter советник главы офиса президента б. УССР Михаил Подоляк.

Позиция страны известна и открыта, отметил он. По словам Подоляка, сначала Россия выводит войска с территории б. УССР, «потом все остальное». По мнению Подоляка, Россия не готова к выполнению подобных условий.

«Поэтому мы конструктивны в своей оценке: будем говорить со следующим лидером РФ», — написал Подоляк.

Как ранее в этот день сообщало ИА REGNUM, Россия была и остается открытой к переговорам с властями б. УССР, но Киев превратил в «вид закона не продолжение каких-либо переговоров с российской стороной», заявил в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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