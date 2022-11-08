Москва, 8 ноября, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Рубль 7 ноября показал смешанную динамику к основным валютам, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

10 рублей

Пара доллар/рубль снизилась на 1,77%, до 61,00 руб. Против юаня и евро динамика была сдержанной. Пара евро/рубль повысилась на 0,03%, до 60,92 руб., юань/рубль — на 0,12%, до 8,41 руб.

Рынок отыгрывал события пятницы, а также повышение цен на нефть до $98,55. Он заметно подорожал к доллару США после длинных выходных на фоне общего спроса на рисковые активы.

Для внутреннего валютного рынка отсутствуют факторы, которые могут изменить равновесие между спросом и предложением на иностранную валюту.

Высокие цены на нефть поддерживают нацвалюту и экспортеров, которые потом продают валютную выручку на Мосбирже. Цена на нефть торгуется на уровне $97,59 за баррель.

Учитывая ожидания по росту цен до $100 за баррель, во вторник пара доллар/рубль сохранит движение около уровня 61 руб. Есть риски вернуться к уровню 60 руб. к закрытию дня, который был магнитом на протяжении трех месяцев.

Сегодня, 8 ноября, участники рынка готовятся публикации данных по потребительской инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшие действия Федеральной резервной системы.

Отчет выйдет 10 ноября. Экономисты ожидают замедления инфляции в октябре до 8% с сентябрьских 8,2%.

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