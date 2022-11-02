Москва, , 15:54 — REGNUM Сегодня, 2 ноября, по состоянию на 15:32 мск стоимость доллара на Московской бирже растет на 0,31% (37 копеек), до 61,61 рубля. Евро дорожает на 0,14% (9 копеек), до 60,83 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Доллары falco

«Сегодня ожидается заседание ФРС США и повышение ключевой ставки рефинансирования на 0,75% процентных пункта.

Это продолжит долгосрочный тренд на укрепление американского доллара против большинства мировых валют, на этом фоне он сегодня растет и против рубля.

По итогам заседания ФРС можно ожидать обратного укрепления рубля против доллара, если прогноз аналитиков сбудется.

Но многое также будет зависеть и от заявлений представителей регулятора, прогнозов по дальнейшей монетарной политике.

А среди краткосрочных факторов на стоимость доллара сегодня могут влиять данные по рынку труда в США и России, которые выйдут в 15:15 и 19:00 по мск, соответственно», — пояснил эксперт.

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