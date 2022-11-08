Херсон, 8 ноября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Женщины-наёмники из Польши участвовали в наступлении киевских боевиков наряду с мужчинами. Об этом рассказал российский военный в Харьковской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Там было очень много наёмников. Среди этих наёмников даже были польские женщины», — отметил военнослужащий.

По его словам, это произошло в ходе наступления ВСУ на одном из направлений, каком именно, он не уточнил, но добавил, что среди польских наёмниц были и погибшие.

«Их наши там видели, даже трупы собирали потом», — пояснил в беседе с РИА Новости военный.

При этом он обратил внимание на то, что «воевать как мужик, это не каждый может», осудив боевиков ВСУ за отправку в атаку на передовую женщин и сбрасывание боеприпасов от подствольных гранатомётов с беспилотников.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минобороны России на 6 ноября, воздушно-космические силы России ликвидировали националистов и иностранных наёмников в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике. Так, в результате высокоточного удара ВКС России было уничтожено до ста боевиков и наёмников из США, Великобритании и Польши.

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