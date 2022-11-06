Киев, 6 ноября 2022, 05:52 — REGNUM Потери среди наемников в ВСУ есть, но их достаточно мало по сравнению с регулярными войсками. К тому же потери среди иностранцев особенно не афишируют, заявил депутат парламента ДНР Андрей Баевский.
По его словам, потери среди наемников довольно значительны для артиллерийских подразделений, но весьма малы, если сравнивать с пехотой или просто необученными мобилизованными националистами, сообщает ТАСС.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский военнослужащий Скайлер Джеймс Греггс, 23-летний житель штата Вашингтон, погиб, выступая на стороне ВСУ в спецоперации РФ в Донбассе.
Греггс погиб на северо-востоке б. УССР в конце октября, попав вместе с другими наемниками под артиллерийский обстрел.
Стоит отметить, что наемники фактически являются военными преступниками. В МИД России подчеркивали, что иностранцы не имеют статуса комбатантов и занимаются массовыми убийствами и террором мирного населения.