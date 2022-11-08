Хабаровск, 8 ноября, 2022, 07:10 — ИА Регнум. Швейная фабрика Хабаровска переориентировалась на изготовление спальных мешков для бойцов спецоперации, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Pnzreg.ru Спальные мешки для мобилизованных

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Предприятия Хабаровского края мобилизуют свои резервы. Так, начали шить спальные мешки для мобилизованных в ускоренном режиме. Для этого предприятию пришлось переоборудовать цех и подключить к процессу всех сотрудников. Разработали несколько моделей спальных мешков, работали без выходных не только швеи, но и офисные сотрудники.

Заказ выполнили и отправили на фронт.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на швейной фабрике поставили на поток производство прочных и лёгких носилок для специальной военной операции в защиту Донбасса.