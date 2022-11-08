Южно-Сахалинск, 8 ноября, 2022, 06:06 — ИА Регнум. На Сахалине на швейной фабрике поставили на поток производство прочных и лёгких носилок для специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщили в телеграм-канале правительства островного региона.

Денис Абрамов ИА REGNUM Пошив носилок для фронта

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Конструкцию мягких носилок руководству фабрики предложили общественники. В наладке производства принимали участие все работники предприятия.

Сейчас процесс поставлен на поток.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине семьи, мужчины из которых были мобилизованы для участия в специальной военной операции в защиту Донбасса, сталкиваются с проблемами, которые на первый взгляд не являются глобальными, но не могут быть решены без вмешательства губернатора островного региона.