Вашингтон, 7 ноября 2022, 07:05 — REGNUM Наплыв мигрантов, нелегально пересекающих американскую границу, является тягчайшим преступлением президента Джо Байдена против Соединенных Штатов, считает ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.
В эфире телеканала был показан сюжет на наплыве мигрантов из Мексики. Сотни людей пересекли реку Рио-Гранде, не встретив сопротивления с американской стороны.
«Такое отношение к мигрантам — тягчайшее преступление, когда-либо совершенное против нашей страны», — заявил Карлсон.
Ранее ИА REGNUM сообщало , что президент Никарагуа Даниэль Ортега обвинил США в создании миграционного кризиса во всем мире.
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