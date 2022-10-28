Манагуа , , 13:37 — REGNUM Власти США вызывают миграционный кризис во всём мире своими санкциями. Об этом заявил президент Никарагуа Даниэль Ортега на праздновании 43-й годовщины со дня основания министерства внутренних дел страны.

Даниэль Ортега

«Те, кто провоцирует эти волны отчаявшихся мигрантов, — это американские правители с их террористической политикой, нарушители прав человека», — сказал Ортега.

В этой связи он упомянул о санкциях, введенных США против Кубы, которые длятся уже более шести десятилетий.

Ортега также упомянул о мерах против Венесуэлы и о том, как плохо США обращаются со странами Центральной Америки, угрожая им: «Они говорят им: если вы не сделаете этого, то мы применим к вам санкции, и что получается, если их послушают? Больше безработных! Им говорят, что в США есть работа и что там уважают права мигрантов, и [латиноамеркианцы] едут туда, но это неправда, их репрессируют, преследуют, убивают и сажают в тюрьму».

Он также упомянул о тысячах мигрантов из Северной Африки, которые отправляются на поиски работы в Европу, где двери для них закрыты: «В итоге гибнут тысячи мигрантов, об этом не говорят, это не осуждается в ООН, в международных организациях. Тысячи мигрантов, которые гибнут там, у границ Европы».