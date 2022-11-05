Анкара, 5 ноября, 2022, 12:28 — ИА Регнум. Несостоятельность институтов безопасности в мире показал конфликт на территории б. УССР. Об этом 5 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на политическом форуме в Стамбуле, который транслировал телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Кризис [на территории б. УССР] показал несостоятельность институтов. Правота нашего утверждения, что «мир больше пяти» (стран — постоянных членов Совбеза ООН — Прим. ред.), подтвердилась тем, что произошло», — сказал он.

Также Эрдога отметил, что в данный момент, по его мнению, в мире поднимаются вопросы об отношениях между политикой и экономикой, политикой и безопасностью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что возобновление «зерновой сделки» является дипломатическим успехом, которому сбалансированная политика турецких властей.