Анкара, 5 ноября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Возобновление «зерновой сделки» является дипломатическим успехом, которому сбалансированная политика турецких властей. Об этом 5 ноября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего выступления на политическом форуме в Стамбуле, который транслировал телеканал NTV.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Мы играем ключевую роль в дипломатии благодаря своей мирной политике. Урегулирование зернового кризиса — это дипломатический успех», — сказал он.

Также Эрдога уточнил, что это, по его мнению, удалось сделать «благодаря… сбалансированным отношениям» с президентом России Владимиром Путиным, генсеком ООН Антониу Гутеррешем и главой киевского террористического режима В. Зеленским.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что для того, чтобы облегчить экспорт российского зерна на мировой рынок, призвала страны Запада снять с Россельхозбанка санкции Россия.