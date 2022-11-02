Париж, , 15:26 — REGNUM Австралийский стартап Vulcan Energy, возглавляющий крупнейший в Европе проект по добыче лития, намерен расширить свою деятельность во Франции, в регионе Эльзас, чтобы удовлетворить «высокий спрос» со стороны клиентов, сообщает Le Figaro.

Литий Dnn87

«Начинаем стратегическое расширение и развитие своего проекта Zero Carbon Lithium во Франции», — указала австралийская компания, уточнив, что первый запрос на разведку в эльзасском регионе был подан в конце октября.

Энерго- и водоемкая добыча лития является предметом многочисленных споров во всем мире, от огромных открытых бассейнов с соляным раствором в Южной Америке до открытых шахт в Австралии. На прошлой неделе французская компания Imerys объявила об открытии в 2027 году второго по величине в Европе рудника по добыче лития.

Как сообщало ИА REGNUM, забастовка на нефтеперерабатывающем заводе TotalEnergies в Гонфревиль-л’Орше в Нормандии была прекращена в среду, 2 ноября.

Читайте также: Забастовка завершилась на заводе TotalEnergies во Франции