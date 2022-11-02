Париж, 2 ноября, 2022, 13:58 — ИА Регнум. Забастовка на нефтеперерабатывающем заводе TotalEnergies в Гонфревиль-л’Орше в Нормандии была прекращена в среду, 2 ноября, сообщает Le Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

Руководство TotalEnergies также подтвердило, что «забастовка окончена».

На территории нефтеперерабатывающего завода забастовка началась 27 сентября. Это был последний нефтеперерабатывающий завод, затронутый общественным движением, требующим повышения заработной платы. Сегодня продолжает бастовать только одно предприятие TotalEnergies: это склад горючего в Фейзине.

Франция имеет шесть традиционных нефтеперерабатывающих платформ: три находятся под управлением TotalEnergies.

Как сообщало ИА REGNUM, министр культуры Франции попытается найти решения, позволяющие провести крупнейшие фестивали летом 2024 года, несмотря на организацию Олимпийских игр в Париже.

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