Москва, 2 ноября, 2022, 15:24 — ИА Регнум. К любым контактам в процессе переговоров по ситуации на территории б. УССР готова Россия, которая в ходе них будет исходить из учёта своих национальных интересов. Об этом 2 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Всегда открыты к любым видам переговоров, к любым контактам, никогда не закрываем дверь», — сказала она.

Также Захарова указала на то, что российские эксперты всегда поддерживают диалог даже в самых сложных ситуациях со всеми, изъявляющими желание и намерение для такового.

«Но при этом ещё раз опираемся на ситуацию на земле, на свои цели и задачи и на свои национальные интересы», — добавила российский дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что беспрецедентным шагом считает Россия повышение готовности Вооружённых сил (ВС) Норвегии.