Москва, 2 ноября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Беспрецедентным шагом считает Россия повышение готовности Вооружённых сил (ВС) Норвегии. Об этом 2 ноября заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

«Нас бы это не касалось, но есть важный нюанс: такой по сути беспрецедентный шаг обосновывается — как не трудно догадаться — действиями РФ, которые «привели к наиболее серьёзной военно-политической ситуации в Европе"», — сказала она, комментируя такие решения норвежской стороны.

При этом официальный представитель МИД РФ уточнила, что ситуация в Европе была дестабилизирована странами коллективного Запада и подчеркнула, что Россия готова ответить на любые недружественные действия со стороны Осло.

«Нагнетание угрозы с Востока, очернение нашей страны, приписывание ей того, что она не делает, в очередной раз используется норвежскими властями, чтобы замаскировать собственные устремления по части военных приготовлений… Подобное развитие событий у российских границ мы оцениваем, как сознательное следование Осло деструктивному курсу на эскалацию напряженности в евроарктическом регионе… Россия всегда открыта к честному и взаимоуважительному диалогу, но на любые недружественные действия последует своевременная и адекватная реакция», — пояснила она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в течение ближайшего времени посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт будет вызвана в Министерство иностранных дел России из-за причастности Лондона к атаке киевского режима на Севастополь 29 октября.