Москва, 2 ноября, 2022, 13:16 — ИА Регнум. Сегодня, 2 ноября, по состоянию на 12:45 мск январский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,14%, до $94,52 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

Добыча нефти

«Нефть несколько корректируется вниз после взлёта накануне. Отчет Американского института нефти показал неожиданное сокращение запасов нефти за неделю более чем на 6 млн баррелей и падение на 2 млн баррелей по бензину, что подстегнуло рост цен на нефть.

Если сегодняшние данные от минэнерго США подтвердят тенденцию, это станет дополнительной поддержкой для котировок даже в том случае, если ставка ФРС, как ожидается, будет повышена до 4%.

Судя по риторике американского президента, рыночные инструменты влияния на котировки администрация уже исчерпала и дальше будет действовать административно-командными методами.

Соответственно, поставки нефти из США на мировой рынок могут сократиться, что поддержит рост на нефтяных площадках», — считает эксперт.

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