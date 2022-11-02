Москва, , 08:11 — REGNUM По итогам дня 1 ноября нефть марки Brent подорожала на 2,37%, до $94,72. Рост котировок наблюдался с открытия азиатской сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

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Позитивом выступили слухи о том, что власти Китая планируют снять строгие антикоронавирусные ограничения. Также с1 ноября вступило в силу решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнями августа.

Согласно последним данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на — 6,53 млн баррелей (прогноз был 0,267 млн баррелей).

Запасы бензина снизились на 2,64 млн баррелей (прогноз был — 1,4 млн баррелей). Запасы дистиллятов увеличились 0,865 млн баррелей (прогноз был -0,6 млн баррелей).

Сегодня, 2 ноября, на торгах в Азии нефть марки Brent торгуется по $95,77. Покупатели настроены выйти к уровню $100 к середине ноября.

Инвесторы ожидают статистики по запасам нефти от минэнерго США и результатов заседания ФРС США.

Ожидается рост запасов нефти на 0,27 млн баррелей, при этом запасы бензина снизились на 1,2 млн баррелей.

Повышенную волатильность ожидается во время пресс-конференции Джерома Пауэлла в 21:30 по мск.

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