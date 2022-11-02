Москва, 2 ноября, 2022, 13:12 — ИА Регнум. Сегодня, 2 ноября, по состоянию на 12:40 по мск доллар на Московской бирже растет на 0,74%, до 61,69 рубля. Евро прибавляет 0,65%, подрастая до 61,13 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Шахурин.

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«Сегодня будут оглашены результаты двухдневного заседания комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США (ФРС).

Рынок ожидает повышения учетной ставки на 0,75 процентного пункта. В то же время в дальнейшем инвесторы ожидают менее жесткой политики от регулятора.

Следующее повышение ожидается не более 0,5 процентного пункта, а после этого инвесторы ожидают разворота в монетарной политике США.

В то же время последние данные по инфляции в Еврозоне показали, что она выросла до 10,7%, что означает, что ЕЦБ вынужден будет продолжить цикл повышения ставок.

На фоне текущего оттока капиталов из ЕС этот фактор может несколько выровнять баланс. Скорее всего, текущий откат котировок рубля не получит существенного продолжения — после оглашения результатов заседания ФРС вероятна коррекция», — предполагает эксперт.

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