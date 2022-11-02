Москва, , 08:07 — REGNUM Торги на Мосбирже 1 ноября открылись снижением по рублю, но он быстро сгруппировался и перешел в наступление быстро выйдя в плюс, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубли wilhei

Пара доллар/рубль торговалась в диапазоне 61,00–61,95 руб. Укреплению рубля способствовал рост нефтяных котировок.

По итогам дня рубль продемонстрировал смешанную динамику. Пара доллар/рубль снизилась на 0,39%, до 61,23 руб., евро/рубль — на 0,23%, до 60,73 руб.

Юань подорожал на 0,14%, до 8,39 руб. Рубль стабилен к своим конкурентам и остается торговаться в боковом тренде.

Сегодня, 2 ноября, нефть марки Brent торгуется по $95,80 за баррель. Покупатели настроены выйти к уровню $100 к середине ноября.

Минфин РФ 2 ноября проведет сегодня три аукциона ОФЗ. Рубль может укрепиться на успешных результатах аукционов, только сегодня фокус внимания прикован к заседанию ФРС США. В ожидании итогов заседания лихорадит все рынки. Рубль держится молодцом.

После оглашения решения внимание участников рынка сразу переключится на пресс-конференцию Джерома Пауэлла.

После выступления для рискованных активов важным событием станет пятничный отчет по рынку труда в США.

По доллару так и ожидается консолидация в ценовом диапазоне 60,50–62,00 руб. Сейчас для рубля нет факторов, которые бы могли его сильно укрепить или ослабить.

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