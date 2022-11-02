Джакарта, 2 ноября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Бывший президент Индонезии Сусило Бамбанг Юдойоно надеется, что президент США Джо Байден, председатель Китая Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин проведут конструктивный диалог, чтобы разрешить конфликт между странами, сообщает CNN Indonesia.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джо Байден

«Будет очень важно, если лидеры, особенно те, кто вовлечен в конфликтные отношения, воспользуются возможностью вступить в конструктивный диалог», — заявил Сусило Бамбанг Юдойоно.

Бывший президент напомнил, что продолжающаяся геополитическая конкуренция не должна влиять на цели устойчивого развития (ЦУР) и другие глобальные повестки дня.

«Цели устойчивого развития и борьба с глобальным потеплением — это общая повестка дня, которая приносит пользу каждой стране мира», — заключил Сусило Бамбанг Юдойоно.

Как сообщало ИА REGNUM, Религиозный форум «Большой двадцатки» или R20 был официально открыт на индонезийском острове Бали.

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