Бали, Индонезия, 2 ноября, 2022, 07:58 — ИА Регнум. Религиозный форум «Большой двадцатки» или R20 был официально открыт на индонезийском острове Бали, 2 ноября, сообщает Antara.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

«Добро пожаловать на Бали, землю, где проживают индуисты, что позволяет NU, крупнейшей мусульманской организации, и Всемирной мусульманской лиге, самой важной организации в исламском мире, выдвигать инициативы здесь, на острове, со всеми религиозными лидерами, собравшимися со всего мира», — заявил председатель NU Яхья Чолил Стакуф во время выступления на открытии религиозного форума G20 на Бали.

По его словам, Религиозный форум G20 — это искренняя инициатива и добрая духовная воля религиозных людей, исходящая из более искренней заботы всех верующих о будущем человечества.

Религиозный форум был инициирован NU и Всемирной мусульманской лигой.

В R20 приняли участие более 400 приглашенных из Индонезии и из-за рубежа. Это религиозные лидеры из разных стран с миллионами последователей.