Оттава, 2 ноября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Новая миграционная политика Канады направлена на привлечение в страну в период с 2023 года по 2025 год еще в общей сложности 1,45 млн иммигрантов, заявил канадский министр иммиграции Канады Шон Фрейзер на пресс-конференции в пригороде Торонто.

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Он отметил, что государству «нужно больше людей», чтобы удовлетворить потребности в рабочей силе. По словам главы ведомства, канадцы понимают необходимость дальнейшего роста населения страны.

Фрейзер подчеркнул, что власти Канады собираются сбалансировать тревожную демографическую тенденцию, включающую старение населения и надвигающийся рост лиц, выходящих на пенсию.

Министр добавил, что если ничего не предпринимать для исправления ситуации, то через «10 или 15 лет разговор будет уже не о нехватке рабочей силы».

Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября агентство Reuters распространило информацию о том, что количество въезжающих в Канаду претендентов на получение статуса беженца побило рекорд 2017 года, когда власти стали собирать соответствующие данные.

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