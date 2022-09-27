Оттава, 27 сентября, 2022, 19:07 — ИА Регнум. Количество претендентов на получение статуса беженца, въезжающих в Канаду через официальные пограничные пункты, превысило рекордный показатель 2017 года, когда правительство начало отслеживать данные показатели, сообщает 27 сентября Reuters.

Канада

Отмечается, что за первые восемь месяцев 2022 года королевская конная полиция Канады задержала 23 358 нелегалов, надеющихся получить убежище, что на 13% больше, чем было перехвачено за весь 2017 год.

На фоне всплеска нелегалов в Канаде разрабатывается законопроект, который позволит высылать просителей убежища, прибывших в страну через официальные пограничные пункты. В качестве выхода нелегалы начали пересекать границу в обход официальным постам и уже позже приходить в полицию, чтобы подать заявление на получение статуса беженца. В связи с этим в Канаде пытаются расширить законопроект таким образом, чтобы он охватывал всю сухопутную границу.