Москва, 1 ноября, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 1 ноября, по состоянию на 14:00 по мск декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в моменте растет на 1,70%, до $94,37 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Добыча нефти

«Стоимость нефти дорожает на фоне публикации ежегодного долгосрочного прогноза ОПЕК+ до 2045 года.

В прогнозе был повышен прогноз спроса к 2027 году до 107 млн б/с, что на 10 млн б/с больше, чем в 2021 году. При этом российская нефтедобыча к 2035 году упадет на 3,8%.

До вечера сегодняшнего дня стоимость нефти марки Brent на этом фоне может увеличиваться вплоть до $95-96 за баррель, но потом выйдут данные по недельным запасам сырой нефти в США от Американского института нефти.

Данные определят направление движения нефтяных котировок до завершения торгового дня», — пояснил эксперт.

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