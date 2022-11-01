Москва, 1 ноября, 2022, 15:54 — ИА Регнум. Сегодня, 1 ноября, днем стоимость доллара на Московской бирже снижалась на 0,13%, до 61,34 рубля. Евро подорожал на 0,12%, до 61,00 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Курсы валют стабилизировались в узком коридоре, что является естественной практикой для начала торгового месяца, так как на рынке формируется баланс спроса и предложения в отсутствии крупных объемов конвертации от экспортеров.

2 ноября ожидается повышение ключевой ставки рефинансирования ФРС США, что должно привести к укреплению американского доллара.

Однако данный факт уже закладывается в его стоимость и теперь только отклонение от консенсус-прогноза аналитиков сможет заметно повлиять на стоимость американской национальной валюты.

Если ключевую ставку рефинансирования поднимут менее чем на 0,75%, то стоимость американского доллара упадет против большинства мировых валют, если более, то наоборот вырастет.

Принятие решения по прогнозу заметного влияния на курс валют оказать уже не должно», — считает эксперт.

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