Рим, , 02:39 — REGNUM Новое правительство Италии временно приостановило рассмотрение очередного, шестого, декрета об отправке оружия киевскому режиму. Об этом со ссылкой на источники в правительстве 1 ноября сообщает газета Il Messaggero.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным издания, приостановка была вызвана исключительно тем, что списки вооружений «сначала необходимо согласовать с НАТО и вникнуть в детали военных запросов» киевского режима.

источник газеты в правительстве «Только тогда мы поймём, что нужно Киеву и какие вооружения мы можем предоставить».

Il Messaggero предполагает, что итальянские власти будут определять список вооружений для Киева вместе с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, визит которого в Рим запланирован на ближайшие дни.

Как сообщало ИА REGNUM, новый итальянский премьер-министр Джорджа Мелони в своей программной речи заявила, что Италия останется надёжным партнёром НАТО, в том числе в отношении дальнейшей поддержки киевского режима.

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