Рим, , 10:05 — REGNUM Правительство Италии в рамках пятогопакета военного помощи Киеву передало 20−30 самоходных артиллерийских установок M109L. Об этом 30 октября пишет la Repubblica.

ВСУ U.S. Army Europe Images

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«Последний декрет, принятый правительством Драги, предоставил другое тяжелое вооружение, более старое, но высоко ценимое [Киевом]: самоходные гаубицы M109L. В последние две недели несколько М109 засняли вдоль северных магистралей», — отмечает издание.

«Теперь правительство (Джорджи) Мелони должно определиться, продолжать или нет эту линию», — подчеркивает газета.