Москва, , 15:49 — REGNUM Несмотря на политическую солидарность Японии и США, экономический прагматизм иногда возобладает, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

Проект «Сахалин-2» Gazprom.ru

«Собственная добыча энергоресурсов в Японии ничтожно мала, поэтому стране приходится импортировать их у ближайших соседей. Доля российского газа в японской экономике порядка 10%, более того эта доля представлена объемами СПГ.

В связи с мировой тенденцией множества стран на замещение российских энергоресурсов, цены на альтернативы только растут в цене. Поэтому отказ даже от такой небольшой доли российского газа на японском рынке, может дорого обойтись стране.

Япония островное государство, поэтому логистика поставок энергоресурсов ограничена. К тому же в Японии развита атомная энергетика. Насколько известно, поставщиков топлива для атомных электростанций ничтожно мало.

Россия на данный момент основной игрок на этом рынке, поэтому здесь уместнее говорить не о нефте/газозависимости, а о зависимости ключевых поставок топлива для японских атомных электростанций», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, глава японской компании Itochu, принимающей участие в проекте «Сахалин-1» Масахиро Окафудзи считает, без энергоресурсов Япония не выживет без нефти и газа из России.

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