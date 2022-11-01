Москва, , 08:55 — REGNUM Японии нужно продолжать закупать нефть и газ у России. Без энергоресурсов страна не в состоянии продолжать полноценную экономическую деятельность. Об этом заявил глава японской компании Itochu, принимающей участие в проекте «Сахалин-1» Масахиро Окафудзи, передаёт РБК.

Проект «Сахалин-1» Rosneft.ru

По его словам в отличие от Европы или США Япония в своих энергетических нуждах почти полностью зависит от зарубежья, поэтому невозможно разорвать связи с Россией из-за западных санкций.

«Реальность такова, что Япония не выживет, если не будет продолжать импортировать из России нефть и газ, даже если объемы будут меньше», — считает японский бизнесмен.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония планирует сохранить свое участие в российском нефтегазовом проекте «Сахалин-1».

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