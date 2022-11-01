Абу-Даби, , 16:28 — REGNUM Индийская нефтегазовая компания Petronet LNG не ведёт переговоры о покупки доли у Новатэка в проекте «Арктик СПГ — 2». Об этом заявил журналистам глава индийской компании Акшай Кумар Сингх в ходе международной нефтегазовой выставки ADIPEC в Абу-Даби, сообщает ТАСС.

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Отвечая на вопрос журналистов, Акшай Кумар Сингх подчеркнул, что на данный момент Petronet LNG не ведёт переговоры о покупке доли у Новатэка в проекте «Арктик СПГ —2» и не занимается перепродажей закупаемого СПГ в Европу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Новатэка Леонид Михельсон в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку заявил, что проект по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ — 2» готов примерно на 70%.

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