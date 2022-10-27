Баку, , 18:41 — REGNUM Проект по добыче природного газа и по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ 2» готов примерно на 70%. Об этом сегодня, 27 октября, заявил глава Новатэка Леонид Михельсон в ходе выступления на Веронском Евразийском экономическом форуме в Баку.

Проект «Арктик СПГ 2» Arcticspg.ru

«Крупнейшим СПГ-проектом в ближайшие годы также будет вводимый Новатэком проект «Арктик СПГ 2». Он готов на сегодняшний день где-то на 70%. Мы планируем его запустить в установленный срок <…> В следующем году мы уже будем принимать решение и по следующим проектам», — цитирует слова Михельсона «Прайм».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за первые девять месяцев 2022 года европейский импорт СПГ из России увеличился на 50%. Некоторые страны Европейского союза, которые ранее не импортировали или импортировали небольшие объёмы природного газа из России, теперь получают регулярные поставки российского СПГ.

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